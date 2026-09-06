Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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06.09.2026 13:30:00
Breakfast News: The Sunday Edition
Picture the small company that never shows up on a screen, because the number that would make it obvious hasn't happened yet. Finding it used to take weeks of reading. These days, Sanmeet Deo on our Rule Breakers team uses an AI assistant to shortlist prospects like that one. Meanwhile, over on Team Hidden Gems, Tim Green takes a company he's already eyeing and runs it through an AI assistant that pressure-tests whether the market has it mispriced.By Sanmeet DeoTeam Rule BreakersContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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