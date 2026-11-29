Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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29.11.2026 13:30:03
Breakfast News: The Sunday Edition
Welcome to our Sunday Edition: Your weekly step toward better investing through AI.
You bought every stock you own for a reason. Maybe the company led a fast-growing market? Maybe you wholeheartedly trusted the CEO.
However, those reasons can quietly stop being true. Warren Buffett bought Freddie Mac in 1988 and said he expected to hold it for a long time. By 2000, he had sold most of it, later testifying that he had lost faith in the company’s management.
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