WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

27.08.2025 06:20:00

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Egal ob Zahnpasta, Spülmittel oder Tierfutter - der Konzern Colgate-Palmolive hat alles im Sortiment. Das über 200 Jahre alte Unternehmen ist inzwischen in den meisten Haushalten der Welt vertreten.

• Zwei Unternehmen mit einer Geschichte
• Colgate-Palmolive in fast jedem Supermarkt der Welt
• Der Dividendenaristokrat Colgate-Palmolive

Die Produkte von Colgate-Palmolive sind aus den Regalen der Supermärkte nicht mehr wegzudenken. Aus der ehemaligen Seifenfabrik ist heute einer der größten Konzerne im Konsumgütersektor geworden, der seine Produkte in über 200 Ländern der Welt zum Verkauf anbietet.

Im weltweiten Vergleich muss sich Colgate-Palmolive vor allem mit Konzernen wie Procter & Gamble, Henkel und Unilever messen lassen.

Zahnbürsten, Spülmittel, Seife oder Tierfutter - Colgate-Palmolive verkauft alles

Die Geschichte von Colgate geht zurück bis ins Jahr 1806. Dort machte sich der gelernte Kerzenmacher William Colgate in New York selbstständig und verkaufte neben Kerzen auch noch Seife und Wäschestärke.

Der Zusatz Palmolive stammt von einem Seifenhersteller aus Wisconsin, der Seife aus Palmöl und Olivenöl herstellte. 1926 fusionierte Palmolive mit einem anderen Seifenhersteller und wurde so zur Palmolive-Peet Company. 1928 übernahm der Seifenhersteller die Colgate Company und firmierte ab 1953 unter dem Namen Colgate-Palmolive Company. Heute arbeiten rund 35.000 Menschen für den Konsumgüterhersteller.

1920 wurde die erste europäische Niederlassung in Frankreich eröffnet. Heute ist der Konzern in fast 40 Ländern in Europa tätig und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz.

Im Bereich der Zahnpflege ist der Konzern vor allem aufgrund der Marken Colgate, elmex, Dentagard und meridol weltweiter Marktführer. Gut aufgestellt ist das Unternehmen auch im Bereich der Körperpflege-Produkte mit Marken wie beispielsweise Palmolive und Sanex oder der Tierfuttersparte, darunter vorallem die in Deutschland weniger bekannte Marke Hill´s. Hinzu kommen Putzmittel wie die der Marke AJAX aus.

Colgate-Palmolive zahlt stabil Dividenden und zeigt sich umweltbewusst

Colgate-Palmolive ist einer der stabilsten Dividendenzahler der Welt. Seit 1895 schüttet der Konzern jedes Jahr eine Dividende an seine Aktionäre aus. Selbst während der Corona-Krise schüttete Colgate-Palmolive eine vierteljährliche Dividende von 0,44 US-Dollar an seine Aktionäre aus und steigerte damit seit 1963 seine Dividendenzahlungen.

Wie andere Großkonzerne hat auch Colgate-Palmolive die Notwendigkeit erkannt, Schritte in Richtung mehr Umweltschutz zu unternehmen. So werden laut eigenen Angaben inzwischen mehr als 99 Prozent der Haushaltsreiniger für den europäischen Markt auch in Europa produziert. Außerdem treibt das Unternehmen die Entwicklung von Verpackungen mit recyceltem Kunststoff und ohne Mikroplastik voran.

Redaktion finanzen.at

