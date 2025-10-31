Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Erwartungen der Analysten
|
31.10.2025 12:01:00
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Colgate-Palmolive wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,889 USD aus. Im letzten Jahr hatte Colgate-Palmolive einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,87 Prozent auf 5,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,65 USD im Vergleich zu 3,51 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 20,32 Milliarden USD, gegenüber 20,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
