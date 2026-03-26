Bright Mountain legte Quartalsergebnis vor

Bright Mountain hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,14 Prozent auf 15,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 USD. Im Vorjahr waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,23 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 56,68 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at