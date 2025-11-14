Tutor Perini Aktie
Brightline Bails on Tutor Perini After a Huge Rally: Should Investors Follow?
Brightline Capital Management, LLC recently disclosed it sold its entire stake in Tutor Perini, exiting 705,000 shares for an estimated $32.98 million.Brightline Capital Management, LLC disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Form 13F filing dated November 13, 2025, that it sold its entire position in Tutor Perini (NYSE:TPC). The fund’s stake declined from 705,000 shares at the end of the prior quarter to zero as of September 30, 2025. The estimated transaction value, based on the average share price for the quarter, was $32,979,900.Brightline sold out of Tutor Perini, reducing its position from 14.2% of reportable assets to zero.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
