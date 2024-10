Brillenkonzern EssilorLuxottica steigert Umsatz nicht so stark wie erwartet

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat den Umsatz im Sommer nicht so stark gesteigert wie am Markt erhofft. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Damit schnitt der Konzern schwächer ab als von Analysten vermutet. Einschließlich Währungseffekten lag das Umsatzplus bei 2,3 Prozent.

Der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban wuchs ohne Wechselkurseffekte weltweit deutlich stärker als in Nordamerika, wo er nur ein leichtes Plus verzeichnete. Der Kurs der EssilorLuxottica-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit leichten Verlusten.

Zu EssilorLuxottica gehören unter anderem die Optikerketten Apollo und Sunglass Hut. Das Unternehmen fertigt aber auch Brillen für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani./jha/la/he