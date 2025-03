ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 266 auf 272 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der Begeisterung des Marktes über den Eintritt der Luxuswerte in einen neuen Gewinnsteigerungszyklus halte sie an ihrer vorsichtigen Haltung aufgrund einiger Anzeichen von "Luxusmüdigkeit" fest, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Favoriten im Sektor sind Hermes und Richemont./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 23:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.