BROAD ENTERPRISE legte Quartalsergebnis vor

BROAD ENTERPRISE äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 20,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BROAD ENTERPRISE noch ein Gewinn pro Aktie von 22,67 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 68,17 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 57,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat BROAD ENTERPRISE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 57,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at