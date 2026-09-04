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04.09.2026 06:31:29
Broadcom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Broadcom hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 99,34 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,16 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 42 778,36 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 123,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19 144,47 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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