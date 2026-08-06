Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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06.08.2026 11:38:00

Broadcom Is Down 20% From Its All-Time High. Here's Why It's a Screaming Bargain.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) has been a hot-and-cold stock so far in 2026. It last reached an all-time high at the end of May but has since sold off, trading down around 20% from that level. It has been stuck in this range for nearly two months, but I think it could resume its upward trajectory before long.What most investors fail to recognize is that Broadcom was never going to be the best investment in 2026. Instead, 2027 is looking like Broadcom's year. If that's the case, then now is the perfect time to buy, as some of the major growth catalysts haven't even hit Broadcom's business yet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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