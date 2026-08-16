Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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16.08.2026 12:35:00
Broadcom vs. AMD: Which AI Chip Stock Is the Better Buy?
The AI chip trade has been one of the most profitable investment opportunities over the past decade, and the leaders continue to gain market share. Broadcom (NASDAQ: AVGO) and AMD (NASDAQ: AMD) have both outpaced the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) year to date.These companies specialize in different products. While Broadcom makes most of its money from ASICs, which are custom-made chips for tech giants, AMD specializes in GPUs and CPUs.Here's what investors should know when comparing both stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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