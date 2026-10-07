Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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07.10.2026 19:00:02
Broadcom vs. Qualcomm: Rapid Growth vs. Flat Revenue
Broadcom (NASDAQ:AVGO) supplies advanced semiconductor solutions and critical enterprise infrastructure software to global hardware and networking manufacturers.
While facing detailed operational inquiries from European Union antitrust officials regarding recent software licensing modifications, it introduced new enterprise artificial intelligence software tools and expanded a long-term collaboration with Samsung.
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) develops and licenses foundational wireless communication technologies and integrated circuits for mobile devices and telecommunication networks.
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