Broadleaf präsentierte Quartalsergebnisse

Broadleaf hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Broadleaf im vergangenen Quartal 5,41 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadleaf 4,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at