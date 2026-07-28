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Brookfield Incorporacoes Aktie

Brookfield Incorporacoes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8

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28.07.2026 13:30:13

Brookfield bets on AI inference, clean power in India while tackling curtailment risks

It expects the country to add 6 GW in data centre capacity for AI inference over the next 5 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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