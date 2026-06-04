04.06.2026 23:47:05

Brown-Forman Corp. Q4 Income Falls

(RTTNews) - Brown-Forman Corp. (BFA) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $54 million, or $0.12 per share. This compares with $146 million, or $0.31 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $912 million from $894 million last year.

Brown-Forman Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $54 Mln. vs. $146 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.31 last year. -Revenue: $912 Mln vs. $894 Mln last year.

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