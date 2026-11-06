Legacy Holdings Aktie

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WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067

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06.11.2026 22:03:22

Brutal, revolutionary empire builder: Genghis Khan's legacy

Berlin is host to a major exhibition on the founder of the Mongol Empire and his successors. Here's how Genghis Khan disrupted the course of history.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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