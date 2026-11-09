Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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09.11.2026 15:35:22
Brutal, revolutionary empire builder: Genghis Khan's legacy
Berlin is host to a major exhibition on the founder of the Mongol Empire and his successors. Here's how Genghis Khan disrupted the course of history.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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