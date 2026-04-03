Bubblr: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bubblr hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at