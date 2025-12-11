Bulgarian Aktie
Bulgarian prime minister steps down after mass protests
Prime Minister Rosen Zhelyazkov said his government was listening to the "voice of the people" after weeks of protests calling for him to resign.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
