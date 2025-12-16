Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
16.12.2025 13:50:08
Bullish investors pile into stocks as cash levels sink to record low
Fund managers most optimistic since 2021 despite worries over tech valuations, Bank of America survey showsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bullishmehr Nachrichten
|
13:50
|Bullish investors pile into stocks as cash levels sink to record low (Financial Times)
|
01.09.25
|Some more thoughts on the ARKK-Bullish trade (Financial Times)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
15.08.25
|Bullish-Aktie dreht ins Minus: Bullish-Gründer werden zu Multimilliardären (finanzen.at)
|
14.08.25
|Bullish-IPO: Handelsstart an der NYSE mehr als geglückt - Bullish-Aktie explodiert (finanzen.at)
|
13.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst (dpa-AFX)
|
13.08.25
|MÄRKTE USA/Zinshoffnungen stützen Börse - Bullish mit fulminantem IPO (Dow Jones)
Analysen zu Bullishmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|42,43
|-2,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus erwartet -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte leichter starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.