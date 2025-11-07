Bunka Shutter legte Quartalsergebnis vor

Bunka Shutter lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 40,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bunka Shutter 20,19 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bunka Shutter in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 55,98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at