Buy für Porsche-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das anstehende Zahlenwerk des Sportwagenbauers mit soliden Auslieferungsmengen im vierten Quartal. Für 2025 ist er jedoch vorsichtiger gestimmt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Porsche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 59,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 35,00 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 71 434 Porsche-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 1,4 Prozent zu Buche. Die kommenden Q4 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht.

