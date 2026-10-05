BWX Aktie
WKN DE: A2AJYQ / ISIN: AU000000BWX7
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05.10.2026 04:45:00
BWX Technologies Already Builds Reactors for the Navy. Here's Why It's My Top Nuclear Pick.
Nuclear power is experiencing a major global renaissance, but it has quietly powered the U.S. Navy for over 50 years, and BWX Technologies (NYSE: BWXT) has been central to this. BWX designs and builds nuclear reactor components and fuel for U.S. Navy submarines and aircraft carriers, and is its exclusive fuel supplier.
BWXT possesses an unrivaled competitive moat that delivers predictable, long-term growth and stands to benefit from growing support for nuclear energy technologies. Here's why BWX Technologies is my top nuclear pick right now.
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