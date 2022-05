BYD ahmt Tesla nach: BYD sichert sich begehrte Lithium-Lieferungen

• BYD sichert sich Lithium-Lieferungen• Lieferant ist Finanzbeteiligung der Chinesen• Auch Tesla zum Handeln gezwungenDer chinesische BYD -Konzern gehört nicht nur zu den größten Herstellern von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus hat das von Starinvestor Warren Buffett unterstützte Unternehmen auch eine profitable Batterieproduktion aufgebaut. Das Geschäftssegment hat einen hohen Bedarf an seltenen Rohstoffen, zu denen auch Lithium gehört. Mit einer Reihe von Maßnahmen hat sich BYD nun Zugang zu einer größeren Menge des begehrten Metalls gesichert.

Angaben von it-times zufolge hat sich BYD weitere Lithium-Lieferungen im Volumen von vier Milliarden Yuan, umgerechnet rund 593 Millionen US-Dollar, zusichern lassen. Den Angaben zufolge werde das EV-Unternehmen in diesem Jahr Lithium-Produkte in ebendiesem Volumen von dem lokalen Produkten Shenzhen Chengxin Lithium Group beziehen beziehungsweise entsprechende Aufträge erteilen. Im Vorfeld hatte sich BYD an Shenzhen Chengxin Lithium beteiligt und dafür bis zu drei Milliarden Yuan investiert. Der börsennotierte Produzent hatte im Rahmen der Kapitalbeteiligung von BYD neue Aktien ausgegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass BYD sich über eine Finanzbeteiligung an einem Produzenten Zugang zu dem begehrten Rohstoff verschafft. Erst im April hatte der Technologiekonzern it-times zufolge Zugriff auf weitere Lithium-Kapazitäten erhalten, nachdem das Unternehmen seine Beteiligung an Shanshan Lithium Battery Material Technology aufgestockt hatte.

Auch für den größten Elektroautobauer Tesla ist es wichtig, sich angesichts massiv gestiegener Lithium-Preise wichtige Ressourcen in diesem Segment zu verschaffen. Tesla-Chef Elon Musk hat dies bereits vor rund zwei Jahren erkannt und hat sich echte zum Abbau von Lithium in Nevada gesichert. Darüber hinaus schloss der US-Elektroautobauer einen Vertrag mit einem australischen Lithium-Unternehmen.

Zudem riet Musk unlängst angehenden Gründern zu einem Engagement in diesem Segment. "Der Preis für Lithium ist auf ein irrsinniges Niveau gestiegen", so Musk vor einigen Wochen auf Twitter.

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.



There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow.