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04.09.2026 06:31:29
C3ai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
C3ai stellte am 02.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 173,48 ARS. Im Vorjahresquartal waren -206,420 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 75,72 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 10,21 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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