C3ai präsentierte Quartalsergebnisse

C3ai hat am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 USD gegenüber -0,860 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 52,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at