|
04.09.2026 06:31:29
C3ai präsentierte Quartalsergebnisse
C3ai hat am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 USD gegenüber -0,860 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 52,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit Abgaben. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.