C3is präsentierte Quartalsergebnisse

C3is hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 79,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -49168,000 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 123,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte C3is einen Umsatz von 10,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at