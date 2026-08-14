Cae legte Quartalsergebnis vor

Cae hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cae 0,180 CAD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Cae 1,17 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at