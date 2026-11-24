CAC 40
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24.11.2026 12:26:32
CAC 40 aktuell: CAC 40 mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,07 Prozent höher bei 8 050,13 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,213 Prozent fester bei 8 062,01 Punkten in den Handel, nach 8 044,84 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 079,45 Punkte, das Tagestief hingegen 8 033,50 Zähler.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 7 782,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 453,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der CAC 40 7 959,67 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 55 590 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,384 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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