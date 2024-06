CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Anleger in Paris treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent auf 7 968,77 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,477 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,295 Prozent auf 7 974,44 Punkte an der Kurstafel, nach 7 998,02 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 981,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 914,27 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 7 957,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 956,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 7 270,69 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,81 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit STMicroelectronics (+ 1,13 Prozent auf 39,14 EUR), Sanofi (+ 1,10 Prozent auf 91,07 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 0,53 Prozent auf 2 183,00 EUR), Kering (+ 0,39 Prozent auf 323,50 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,32 Prozent auf 741,30 EUR). Unter den schwächsten CAC 40-Aktien befinden sich hingegen EssilorLuxottica (-2,08 Prozent auf 202,90 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-1,84 Prozent auf 26,47 EUR), AXA (-1,57 Prozent auf 32,77 EUR), BNP Paribas (-1,54 Prozent auf 67,12 EUR) und VINCI (-1,10 Prozent auf 113,59 EUR).

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Société Générale (Societe Generale)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 9 959 165 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 365,691 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,01 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at