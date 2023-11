CAC 40 aktuell: CAC 40 schließt mit Verlusten

Schlussendlich ging der CAC 40 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 7 047,50 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,159 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,337 Prozent auf 7 084,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7 060,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 086,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 046,86 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 6 997,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 260,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, bewegte sich der CAC 40 bei 6 243,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 6,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die STMicroelectronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 337,252 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

