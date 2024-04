CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der CAC 40 am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag klettert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,22 Prozent auf 8 063,02 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,505 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,035 Prozent stärker bei 8 048,16 Punkten in den Handel, nach 8 045,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 048,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 063,02 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,161 Prozent nach oben. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 8 019,73 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 7 387,62 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.04.2023, mit 7 390,28 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. Bei 8 253,59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Crédit Agricole-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 396,698 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,97 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at