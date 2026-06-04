CAC 40 aktuell: mittags Gewinne im CAC 40

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,82 Prozent aufwärts auf 8 217,21 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,412 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,014 Prozent höher bei 8 151,55 Punkten in den Handel, nach 8 150,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 150,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 235,56 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,563 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Stand von 7 976,12 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 8 167,73 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Wert von 7 804,67 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,268 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 89 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 234,895 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at