CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag stärker

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,92 Prozent fester bei 7 697,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,339 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,496 Prozent auf 7 664,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7 627,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 659,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 697,98 Zähler.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,777 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, notierte der CAC 40 bei 7 864,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der CAC 40 auf 8 010,83 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 333,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 259,19 Punkte. Bei 7 281,10 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 305 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 347,131 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,84 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

