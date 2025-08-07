Stellantis Aktie

7,86EUR 0,22EUR 2,89%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

07.08.2025 13:37:57

Stellantis Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 10,48 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Antonio Filosa hinterlasse bislang einen guten Eindruck, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Autokonzerns bleibe aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,85 € 		Abst. Kursziel*:
1,91%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

