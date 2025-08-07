Stellantis Aktie
|7,86EUR
|0,22EUR
|2,89%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 10,48 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Antonio Filosa hinterlasse bislang einen guten Eindruck, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Autokonzerns bleibe aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7,85 €
|
Abst. Kursziel*:
1,91%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
12:26
|Aufschläge in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.08.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)