CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück

So bewegt sich der CAC 40 morgens.

Um 09:12 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,69 Prozent auf 7 360,36 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,308 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,642 Prozent auf 7 364,11 Punkte an der Kurstafel, nach 7 411,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 364,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 343,52 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 596,91 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2023, den Wert von 7 022,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 043,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 2,26 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 610,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 343,52 Zählern markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 3 413 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 334,555 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

