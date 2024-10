CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt zurück

So bewegt sich der CAC 40 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag steht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,43 Prozent im Minus bei 7 527,47 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,311 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,221 Prozent auf 7 543,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 560,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 563,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 522,67 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,588 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 10.09.2024, einen Stand von 7 407,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 573,55 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Stand von 7 162,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 0,045 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 143 222 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 327,452 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at