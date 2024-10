CAC 40-Handel aktuell: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Paris zurück.

Um 15:41 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,45 Prozent auf 7 488,45 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,327 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,34 Prozent auf 7 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 521,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 494,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 420,85 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 449,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 580,03 Punkte. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, bei 7 022,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,563 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 029,91 Punkte.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 125 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 318,610 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

