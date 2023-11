CAC 40-Papier Cap Gemini-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cap Gemini-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cap Gemini-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cap Gemini-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 114,15 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 8,760 Cap Gemini-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2023 auf 177,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 557,16 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +55,72 Prozent.

Cap Gemini markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at