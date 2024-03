CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Engie (ex GDF Suez)-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 70,353 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,51 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 091,18 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 091,18 EUR entspricht einer Performance von +9,12 Prozent.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 37,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at