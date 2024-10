CAC 40-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Engie (ex GDF Suez)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an diesem Tag bei 14,73 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hat, hat nun 678,794 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Anteile wären am 10.10.2024 10 565,44 EUR wert, da der Schlussstand 15,57 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,65 Prozent.

Engie (ex GDF Suez) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at