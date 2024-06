CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Veolia Environnement-Aktie an der Börse BTE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Veolia Environnement-Aktie an diesem Tag 20,38 EUR wert. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,069 Veolia Environnement-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.06.2024 1 494,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,46 EUR belief. Mit einer Performance von +49,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Veolia Environnement zuletzt 21,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at