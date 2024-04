CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Veolia Environnement-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.04.2023 wurde das Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,39 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,522 Veolia Environnement-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2024 gerechnet (29,97 EUR), wäre das Investment nun 105,57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 5,57 Prozent.

Veolia Environnement wurde am Markt mit 21,54 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at