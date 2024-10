CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 27.09.2023 wurden Alstom-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,33 EUR. Bei einem Alstom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 468,748 Alstom-Aktien. Die gehaltenen Alstom-Papiere wären am 26.09.2024 8 763,25 EUR wert, da der Schlussstand 18,70 EUR betrug. Damit wäre die Investition 12,37 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 8,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at