NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Rekapitalisierungsprogramm des Bahntechnik-Konzerns sei inzwischen abgeschlossen, sodass die Aufmerksamkeit nun auf die Wachstumsstory ausgerichtet sein sollte, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei zwar optimistisch, was das Wachstum betreffe, rate aber vorerst an der Seitenlinie zu bleiben. Die Margen- und Free-Cashflow-Story sei fast ausschließlich reine Vertrauenssache./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 19:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 06:15 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.