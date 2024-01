CAC 40-Titel Cap Gemini-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cap Gemini von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cap Gemini-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.01.2019 wurde das Cap Gemini-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Cap Gemini-Aktie 96,38 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Cap Gemini-Aktie investierten, hätten nun 1,038 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Cap Gemini-Anteile wären am 18.01.2024 204,76 EUR wert, da der Schlussstand 197,35 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,76 Prozent.

Cap Gemini wurde am Markt mit 32,92 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at