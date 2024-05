CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.05.2014 wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,43 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 514,801 Engie (ex GDF Suez)-Papiere. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Anteile wären am 16.05.2024 8 123,55 EUR wert, da der Schlussstand 15,78 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,76 Prozent verringert.

Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 38,42 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at