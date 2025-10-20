CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Hermès (Hermes International)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 20.10.2015 wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Hermès (Hermes International)-Anteile betrug an diesem Tag 326,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,067 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 2 191,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 720,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 572,09 Prozent erhöht.

Hermès (Hermes International) war somit zuletzt am Markt 229,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

