CAC 40-Titel Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veolia Environnement-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Veolia Environnement eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Veolia Environnement-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,69 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, befänden sich nun 34,855 Veolia Environnement-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 017,43 EUR, da sich der Wert eines Veolia Environnement-Papiers am 30.04.2024 auf 29,19 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Veolia Environnement belief sich zuletzt auf 20,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at